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В Украине работающим пенсионерам готовят сюрприз: что будет с выплатами

воскресенье, 10 ноября 2019, 11:36
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Пенсионерам, которые проработали после назначения пенсии как минимум два года, пересчитают размеры выплат с учетом нового стажа.

Об этом сообщает "Урядовый курьер".

Заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения Светлана Шута рассказала изданию, что условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

По желанию пенсионера перерасчет пенсии может проводиться с учетом заработной платы за периоды страхового стажа после назначения пенсии.

Если человек после назначения (перерасчета) пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет пенсии проводят не ранее, чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета) с учетом страхового стажа после ее назначения (предыдущего перерасчета). Заработная плата при проведении перерасчета пенсии не меняется.

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