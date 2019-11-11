Деньги уже забирать? В сети ажиотаж вокруг сбоя в работе ПриватБанка

Сбой в работе платежных систем и онлайн-приложений "ПриватБанка", который произошел в понедельник, 11 ноября, заставил клиентов понервничать и выразить свои эмоции в сети.

В соцсетях пользователи жалуются на невозможность осуществить онлайн-платеж или получить деньги в банкоматах.

"Что за х*йня происходит с Приват Банком? В пятницу был сбой, терминалы не работали, Приват24 не работал. Сегодня сбой. Тоже них*я не работает. Время уже забирать деньги, или еще подождать?" - возмущенно написал украинский блогер Антон Ходза.

Как сообщал "Апостроф", согласно основной версии, к сбою в работе "ПриватБанка" привело большое количество транзакций на сайте Aliexpress и на других торговых площадках в связи со скидками по случаю Всемирного дня шопинга 11 ноября.