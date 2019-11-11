RU  UA  EN

понедельник, 11 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 ноября

17:41
Университет предложил студентам полежать в могиле, чтобы справиться со стрессом от экзаменов
17:32
Алина Паш поддержала кампанию ООН, чтобы остановить безгражданство в Украине
17:30
Назван состав биатлонной сборной Украины на турнир в Шушене
17:07
Игрок сборной Украины и его звездная подруга поделились милым фото
16:54
Слепой футболист и 11-летний активист: Marvel выпустит сериал о настоящих детях-героях
16:50
Гордон с букетом и танец Ляшко с женой: в Киеве с аншлагом прошел концерт Любови Успенской
15:31
Известному рок-музыканту отказали в гражданстве США из-за любви к марихуане
15:24
И где там расизм? Появилось видео с фанатского сектора "Динамо" в матче с "Шахтером"
14:42
Женщина родила самых маленьких близнецов в мире - вместе братья не весили даже 1 кг
13:54
Черту бананы дали? Реакция болельщиков на расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"
13:37
Елена Зеленская с мужем и детьми украсили обложку именитого глянца: фото
13:26
Фильмы Marvel о супергероях назвали угрозой: глава студии впервые ответил на критику
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Деньги уже забирать? В сети ажиотаж вокруг сбоя в работе ПриватБанка

понедельник, 11 ноября 2019, 17:47
переглянути новину українською

Сбой в работе платежных систем и онлайн-приложений "ПриватБанка", который произошел в понедельник, 11 ноября, заставил клиентов понервничать и выразить свои эмоции в сети.

В соцсетях пользователи жалуются на невозможность осуществить онлайн-платеж или получить деньги в банкоматах.

"Что за х*йня происходит с Приват Банком? В пятницу был сбой, терминалы не работали, Приват24 не работал. Сегодня сбой. Тоже них*я не работает. Время уже забирать деньги, или еще подождать?" - возмущенно написал украинский блогер Антон Ходза.

Как сообщал "Апостроф", согласно основной версии, к сбою в работе "ПриватБанка" привело большое количество транзакций на сайте Aliexpress и на других торговых площадках в связи со скидками по случаю Всемирного дня шопинга 11 ноября.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Внешнее независимое оценивание-2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Выжить бы в Донецке: что говорят люди в оккупации о разведении войск

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: