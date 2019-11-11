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Жесткие проверки и не только: какие "сюрпризы" готовят украинцам с субсидиями

понедельник, 11 ноября 2019, 11:18
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Правила проверки получателей субсидий на коммунальные платежи ужесточились, однако министерство соцполитики не прогнозирует уменьшения получающих выплаты.

Об этом сообщает "НВ".

В прошлом отопительном сезоне помощь получало около 4 млн домохозяйств, а 70% из них являлись пенсионерами. Средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн в месяц. По прогнозам министерства, существенного изменения количества получателей не будет.

С учетом того, что большинство украинцев получают субсидию в виде выплаты на банковскую карту или через отделения Укрпочты, то разницу между коммуналкой и размером субсидии (если коммуналка оказалась меньше) можно оставить себе.

При оформлении субсидии потребитель должен подать два документа — заявление и декларацию, в которой указывает информацию обо всех членах семьи старше 14 лет. Органы социальной защиты тщательно проверяют всю указанную в декларации информацию. В частности, в предоставлении субсидии могут отказать собственнику автомобиля в возрасте до 5 лет. Или тем, кто за последний год совершал крупные покупки на сумму более 50 тыс. грн. Внимание проверяющих могут привлечь люди, которые большую часть времени проводят за границей, либо не работают и не стоят на учете в центре занятости. Собственникам квартир площадью более 120 кв. м и домов — более 200 кв. м помощь назначается только после посещения жилья специальной комиссией органов социальной защиты.

Если в ходе проверки будет обнаружено, что потребитель сознательно указал неверную информацию, то все средства придется вернуть. Общей статистики по возвратам средств нет, но есть региональная. Например, только во Львовской области в прошлом году вернуть средства обязали около 500 человек.

Кроме того, если у потребителя возник долг за оплату коммунальных услуг на сумму более 340 грн, выплата соцпомощи приостанавливается. Выплаты возобновятся, если долг будет погашен или потребитель подпишет договор с поставщиком услуг на реструктуризацию задолженности. В этом случае в следующем году деньги за субсидию будут зачисляться на счет потребителя в Ощадбанке и автоматически списываться в пользу поставщика услуг.

Напомним, подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": "Богатые" заплатят за бедных: Кабмин вводит новые правила начисления субсидий.

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