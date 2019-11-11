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Осеннюю погоду в Украине высмеяли забавной фотожабой

понедельник, 11 ноября 2019, 04:04
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Осень в Украине в этом году радует теплом, но без осадков тоже не обходится, что стало поводом для шуток.

Забавную фотожабу об осенней погоде разместили на странице "Баба и кот" в Facebook.

Авторы коллажа взяли два фото: первое - яркое, на нем запечатлена солнечная погода осенью; второе - мрачное, как выглядят улицы и дворы после дождя.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 11 ноября, в Украине сохранится теплая погода, но в ряде областей ожидаются осадки. Не повезет с погодой Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областям.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что уже во вторник, 12 ноября, в Украину придет похолодание до минус 4 градусов. Однако, по его словам, тепло еще вернется, хотя и ненадолго.

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