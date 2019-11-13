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Не пустили в поезд из-за языка: "Укрзализныця" попала в громкий скандал, подробности

среда, 13 ноября 2019, 07:03
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Фото: 5 канал

Во вторник, 12 ноября, на вокзале в Ивано-Франковске в поезде "Укрзализныци" произошел скандальный случай из-за языка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 0352.ua.

Инцидент случился с русскоговорящим проводником поезда № 143/144 "Ворохта-Киев" и двумя жителями Тернополя. Работник "Укрзализныци" не пустил их в вагон из-за просьбы говорить на украинском языке.

"Я провожала мужа на поезд в Тернополь, он дал свой билет проводнице вагона №3 (Максимова Виктория Александровна). Она к нему обратилась на русском языке: "Ґде ваш паспорт?" Он сказал, что не понимает ее. Она свысока и очень нагло, чтобы все окружающие услышали, ответила: "Как это не поняли? Ґде ваш паспорт?" Он очень спокойно и вежливо попросил, чтобы к нему обращались на украинском языке. А она ответила на русском, что не впустит его в поезд", - рассказала потерпевшая Александра Иваненко.

Мужчина показал паспорт другим работникам "Укрзализныци". Также к вагону подошла начальник поезда, чтобы узнать причину конфликта. Проводница пожаловалась, что мужчина пытался применить к ней силу. Хотя, отметила Иваненко, это неправда. Когда начальница узнала про разногласия из-за языка, она сказала: "Так пусть он ее зарежет". Также она выхватила билеты со словами, что в вагон не пустит.

Удивленные пассажиры попросили не говорить глупостей и не провоцировать скандал. Также они поинтересовались, почему работники УЗ не уважают украинский язык.

"Патаму што я радилась в России и наф ... г мне эта УКРАИНСКАЯ речь", - ответила начальница поезда.

Супруги так и не уехали на данном поезде из-за конфликта. Они остались без средств и жилья на улице, потому написали заявление в полицию, чтобы те разобрались с "украинофобским" поездом и его работниками.

Как сообщал "Апостроф", пассажиры обнаружили в поезде "Укрзализныци" грибы, которые растут из стены из-за высокой влажности между вагонами.

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