Тепло не отступает, но: синоптики уточнили прогноз на 13 ноября

Дожди и похолодание ожидают украинцев в среду, 13 ноября.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Столбики термометров 13 ноября остановятся на значке +3+6 градусов ночью и +9+17 градусов днем. В восточные регионы Украины придет похолодание, которое принесет атмосферный фронт из России. А жители западных областей наоборот будут радоваться потеплению. Правда, в этот день их ожидают еще и дожди.

В Киеве ожидается прохладная погода. Ртутный столбик покажет +6+8 градусов ночью и +11+13 - днем. Ветер южно-восточный 5-10 м/c.

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