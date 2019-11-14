Как призраки в тумане: в штабе показали фото подготовки к боям артиллерии ВСУ

Украинские артиллеристы из мотопехотных бригад оперативного командования "Юг" успешно преодолели испытания на тренировках перед военными учениями.

Фотографии с полигона обнародовал пресс-центр оперативного командования "Юг" на странице в Facebook.

Реактивники бригадной артиллерийской группы тренировались под командованием старшего офицера батареи лейтенанта Максима Голованя. Учились поражать цели из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", занимать огневые позиции. Упражнялись в занятие огневых позиций, точности наведения, изменении дальности и направления стрельбы, отработке временных показателей.

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"Сегодня ребята меня приятно поражают: мы не только умело поражали цели, но и самое главное - не терялись на поле боя, выполняли команды за минимальное время. Командиры расчетов меня внимательно слушали и точно дублировали команды, работали слаженно, как подразделение, несмотря на сложные метеоусловия ", - сказал Головань.

Как писал "Апостроф" ранее, украинские военные постоянно повышают свой квалификационный уровень. так, в 2020 году на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО (NRF) поступит подразделение Сил специальных операций ВСУ.