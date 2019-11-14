Тепло, но с дождями: синоптики уточнили прогноз на 14 ноября

В четверг, 14 ноября, украинцев ожидает сухая и теплая погода.

Не повезет только жителям западных регионов - там пройдут дожди, сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В южных областях столбик термометра покажет до +15, на западе и в центре - +14, на севере +13, на востоке +11.

В Киеве в четверг без осадков, температура до +8 ночью и +13 - днем. Ветер северо-восточный с порывами 10-12 м\с.

Как сообщал "Апостроф", украинцев ожидает малоснежная и теплая зима. По прогнозам синоптиков, декабрь ознаменуется дождливой погодой, больше похожей на ноябрьскую. Будет идти дождь со снегом чаще, чем снег, но не везде. В частности, на западе погода будет холодной.