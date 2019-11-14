В Минобороны рассказали, сколько стоит одеть солдата к зиме

Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к зимнему периоду и обеспечены комплектами полевой зимней формы в полном объеме.

Об этом "Апострофу" сообщил начальник тыла ВСУ Юрий Гусляков в ответ на запрос издания.

Как сказано в ответе Министерства обороны, тыловая служба ВСУ, при обеспечении военнослужащих комплектами полевой зимней формы, руководствуется внутренним приказом №232 от 29 апреля 2016 года "О вещевом обеспечении военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта".

Согласно этому приказу, военнослужащие ВСУ к зиме должны получить костюм специальный зимний, костюм маскировочный зимний, шапку, подшлемник, зимние рукавицы, шарф-трубу, комплекты нательного белья, носки, ботинки и другие детали обмундирования.

"Для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в зимней форме одежды, на протяжении 2019 года была осуществлена закупка в достаточном количестве вещевого имущества, что позволило создать запас полевого обмундирования, обуви и снаряжения на складах всех уровней", - отмечается в ответе Минобороны на запрос "Апострофа".

Ориентировочная стоимость полного комплекта полевой зимней формы одежды составляет около 8 тысяч гривен.

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