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В Минобороны рассказали, сколько стоит одеть солдата к зиме

четверг, 14 ноября 2019, 13:26
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Фото: mil.in.ua

Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к зимнему периоду и обеспечены комплектами полевой зимней формы в полном объеме.

Об этом "Апострофу" сообщил начальник тыла ВСУ Юрий Гусляков в ответ на запрос издания.

Как сказано в ответе Министерства обороны, тыловая служба ВСУ, при обеспечении военнослужащих комплектами полевой зимней формы, руководствуется внутренним приказом №232 от 29 апреля 2016 года "О вещевом обеспечении военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта".

Согласно этому приказу, военнослужащие ВСУ к зиме должны получить костюм специальный зимний, костюм маскировочный зимний, шапку, подшлемник, зимние рукавицы, шарф-трубу, комплекты нательного белья, носки, ботинки и другие детали обмундирования.

"Для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в зимней форме одежды, на протяжении 2019 года была осуществлена закупка в достаточном количестве вещевого имущества, что позволило создать запас полевого обмундирования, обуви и снаряжения на складах всех уровней", - отмечается в ответе Минобороны на запрос "Апострофа".

Ориентировочная стоимость полного комплекта полевой зимней формы одежды составляет около 8 тысяч гривен.

Подробнее о том, сколько запланировано потратить на сектор безопасности в Украине в 2020 году, читайте в материале "Апострофа": Танки из золота: на что будет потрачен оборонный бюджет Украины.

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