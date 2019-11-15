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Подавитесь: появилась яркая фотожаба на повышение пенсий в Украине

пятница, 15 ноября 2019, 12:16
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В сети высмеяли "щедрое" повышение украинским правительством пенсий в 2020 году.

Фотоколлаж на эту тему опубликовали в Facebook.

Напомним, в 2020 году пенсионная "минималка", которая равняется размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, вырастет на 8% - с 1638 до 1769 гривен (131 гривна). Индексация пенсий запланирована на март. Она станет возможной в том случае, если власть проведет реформу прожиточного минимума, отвязав его от многих выплат.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, на сколько вырастут пенсии украинцев в декабре.

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