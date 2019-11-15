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"Покращення" для туристов: крымчане получили от Кремля убийственный сюрприз

пятница, 15 ноября 2019, 11:38
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Теперь жители аннексированного Крыма не смогут сдавать свое жилье для нужд туристов.

Соответствующее постановление подписал глава правительства России Дмитрий Медведев, сообщили на странице блогера RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

"Крымчане, привет. Родная гавань вам здесь покращила", - написала в посте блогер.

Постановление, которое глава российского правительства подписал на днях, запрещает предоставлять жилые помещения для гостиничных услуг. Кроме этого, нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». При этом разрешается использовать жилые помещения для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.

В комментариях под заметкой разгорелась оживленная дискуссия. Некоторые пользователи саркастически говорят, что на территории военной базы, в которую Крым фактически превратили оккупанты, туристы не нужны. Другие отмечают, что российские военные спокойно могут жить в квартирах крымчан и в гостиницах полуострова совершенно бесплатно, просто пригрозив людям оружием.

Как ранее сообщали журналисты "Апострофа", Крым после аннексии посещают преимущественно российские туристы. Ведут себя некультурно, всюду разбрасывают мусор и часто замусоривают пляжи и загрязняют море.

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