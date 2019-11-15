"Покращення" для туристов: крымчане получили от Кремля убийственный сюрприз

Теперь жители аннексированного Крыма не смогут сдавать свое жилье для нужд туристов.

Соответствующее постановление подписал глава правительства России Дмитрий Медведев, сообщили на странице блогера RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

"Крымчане, привет. Родная гавань вам здесь покращила", - написала в посте блогер.

Постановление, которое глава российского правительства подписал на днях, запрещает предоставлять жилые помещения для гостиничных услуг. Кроме этого, нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». При этом разрешается использовать жилые помещения для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.

В комментариях под заметкой разгорелась оживленная дискуссия. Некоторые пользователи саркастически говорят, что на территории военной базы, в которую Крым фактически превратили оккупанты, туристы не нужны. Другие отмечают, что российские военные спокойно могут жить в квартирах крымчан и в гостиницах полуострова совершенно бесплатно, просто пригрозив людям оружием.

Как ранее сообщали журналисты "Апострофа", Крым после аннексии посещают преимущественно российские туристы. Ведут себя некультурно, всюду разбрасывают мусор и часто замусоривают пляжи и загрязняют море.