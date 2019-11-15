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С солнцем и без дождей: синоптики порадовали прогнозом на субботу

пятница, 15 ноября 2019, 06:23
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В субботу, 16 ноября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода, вероятности осадков на территории страны практически нет.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, на Востоке страны ожидается ясная погода с температурой воздуха от 6 до 9 градусов тепла. В центре, в частности, в Киеве, будет немного теплее – от 9 до 12 градусов, на юге от 10-12 в Запорожье и 14-16 тепла в Одессе. В Крыму будет ясно и солнечно, 11-13 градусов выше нуля.

Теплее всего будет на Западе страны, здесь в Закарпатской области ожидаются практически летние 18 градусов тепла. В смежных западных областях 10-12 градусов, ясно.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что 16 и 17 ноября в Украине сохранится сухая погода с холодными ночами из-за присутствия антициклона. Также практически по всей стране будет преимущественно облачная погода.

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