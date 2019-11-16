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В России назревает скандал из-за слов Собчак про Крым

суббота, 16 ноября 2019, 09:26
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Российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выступила с предложением о возвращении оккупированного Россией Крыма, что вызвало негатив среди россиян.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Радио НВ".

Однако, по ее мнению, Крым следует вернуть Украине с условием проведения "нового референдума". Также Собчак заявила, что Россия нарушила международные договоренности, но предложила искать "компромиссное" решение.

"Конечно, эта территория должна быть возвращена (Украине - ред.). ... Сегодня эту проблему можно решать каким-то компромиссным, честным, независимым, с экспертами международными референдумом. ... Я считаю, что новый референдум точно должен быть - и, может быть, кстати, при участии всей Украины", - сказала Собчак.

В то же время, по ее словам, в Крыму живут "русские люди".

"Крым - там огромное количество русскоязычного населения, которое ощущает себя русскими и хочет быть связано с Россией. Другой вопрос, что сейчас как раз у них это первое очарование, я думаю, уже прошло", - заявила журналистка и телеведущая.

В ответ на вопрос о гонениях крымских татар российской властью Собчак назвала это большой проблемой и предложила снять фильм для привлечения к ней внимания.

"Проблема огромная. И эти притеснения, которые начались для них (крымских татар - ред.) ровно с этим присоединением, когда они стали вдруг той политической силой, которую и раньше особо-то не чествовали, а теперь она стала объективно опасной", - сказала экс-кандидат в российские президенты.

Однако Собчак также добавила, что на сегодняшний день возвращение аннексированного Крыма невозможно.

"Нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти какой-то позитивный выход, кроме как "отдайте Крым" - потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен. Он бы был, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен (причем ни для каких)", - высказала мнение журналистка, назвав украинцев и россиян "братскими народами".

Как сообщает ресурс "Примечание", после таких слов Собчак ее интервью по запросу "Партии ветеранов России" московская прокуратура направила на психолого-лингвистическое исследование. Таким образом заявление политика хотят проверить на экстремизм. Результаты экспертизы ожидаются не ранее второго квартала 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре известная российская телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Украину и сделала скандальное заявление про Крым, отметив, что вопрос возвращения оккупированного полуострова пока не стоит поднимать.

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