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"Бабье лето" в разгаре: опубликовано забавное фото с пляжа в Крыму

воскресенье, 17 ноября 2019, 07:59
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В интернете обнародовали забавное фото с пляжа в оккупированном Россией Крыму, где "бабье лето" в самом разгаре - в некоторых городах температура воздуха поднимается почти до +30 градусов.

Соответствующий снимок размещен на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

"Телки на пляже", - говорится в подписи к фото, на котором вместо туристов запечатлены коровы.

Стоит отметить, что отдыхающих на побережье не видно.

Между тем, теплая погода в Киеве, которая бьет все рекорды, позволяет купаться в Днепре. В столице 6 ноября люди вышли на пляжи, а некоторые принялись кататься на каяках и вейкбордах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фотографию неизменно пустого Крымского моста - на оккупированный полуостров никто не спешит ехать.

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