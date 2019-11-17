"Бабье лето" в разгаре: опубликовано забавное фото с пляжа в Крыму

В интернете обнародовали забавное фото с пляжа в оккупированном Россией Крыму, где "бабье лето" в самом разгаре - в некоторых городах температура воздуха поднимается почти до +30 градусов.

Соответствующий снимок размещен на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

"Телки на пляже", - говорится в подписи к фото, на котором вместо туристов запечатлены коровы.

Стоит отметить, что отдыхающих на побережье не видно.

Между тем, теплая погода в Киеве, которая бьет все рекорды, позволяет купаться в Днепре. В столице 6 ноября люди вышли на пляжи, а некоторые принялись кататься на каяках и вейкбордах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фотографию неизменно пустого Крымского моста - на оккупированный полуостров никто не спешит ехать.