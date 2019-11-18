Говорил о "выживании": на Донбассе поймали наглого мародера, фото

На временно оккупированной территории Донбасса поймали мародера, который воровал медь.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Злоумышленника задержали на КПВВ "Гнутово". Он следовал по маршруту Донецк-Мариуполь на автомобиле марки Renault. Когда пограничники остановили машину для проверки, они обнаружили более 600 килограммов меди. Ловкач попытался скрыть их в багажном отделении автомобиля.

Общая сумма оценки металлолома составляет около 60 000 гривен.

По словам мужчины, множество предприятий на Донбассе прекратили свое функционирование, поэтому, чтобы заработать денег, граждане выносят оттуда цветные металлы и сдают их за деньги. На этот раз он решил попробовать заработать таким образом в Мариуполе, надеясь получить больше денег.

Представителями ДФС Украины, из состава Объединенных сил был составлен протокол по ч.1 ст.204-3 (нарушение перемещения товаров).

Как сообщал "Апостроф", бойцы батальона "Азов" обнаружили и задержали шестерых человек, которые занимались мародерством и разборкой чужих заброшенных домов в населенном пункте Николаевка Вторая.