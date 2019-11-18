RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

03:10
Говорил о "выживании": на Донбассе поймали наглого мародера, фото
01:10
Ученые воссоздали внешность женщины-шамана, жившей 7 тыс. лет назад: фото
00:11
13 выпуск "Танців з зірками": кто прошел в суперфинал и сразится за кубок
00:10
Из-за таких гибнут люди: сеть возмутил дикий инцидент с неадекватом в Киеве, видео

17 ноября

23:55
Все залито кровью: в Киеве произошла жестокая резня, фото и видео 18+
23:30
Прошли мыс Меганом: появились новые данные о движении захваченных кораблей в Украину
22:59
Появились фамилия и фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе
22:29
На пропускном пункте в оккупированный Донбасс произошло смертельное ЧП
21:58
Пошли на попятную: в России сделали важное заявление по возврату украинских кораблей
21:25
До десяти мороза и штормовой ветер: синоптик напугала суровым прогнозом на ближайшую неделю
20:54
Без отопления и света: появились данные о катастрофической ситуации в Новом Роздоле
20:20
В Черновцах жестоко избили мужчину из-за украинского языка: детали ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Говорил о "выживании": на Донбассе поймали наглого мародера, фото

понедельник, 18 ноября 2019, 03:10
переглянути новину українською

На временно оккупированной территории Донбасса поймали мародера, который воровал медь.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Злоумышленника задержали на КПВВ "Гнутово". Он следовал по маршруту Донецк-Мариуполь на автомобиле марки Renault. Когда пограничники остановили машину для проверки, они обнаружили более 600 килограммов меди. Ловкач попытался скрыть их в багажном отделении автомобиля.

Общая сумма оценки металлолома составляет около 60 000 гривен.

По словам мужчины, множество предприятий на Донбассе прекратили свое функционирование, поэтому, чтобы заработать денег, граждане выносят оттуда цветные металлы и сдают их за деньги. На этот раз он решил попробовать заработать таким образом в Мариуполе, надеясь получить больше денег.

Представителями ДФС Украины, из состава Объединенных сил был составлен протокол по ч.1 ст.204-3 (нарушение перемещения товаров).

Как сообщал "Апостроф", бойцы батальона "Азов" обнаружили и задержали шестерых человек, которые занимались мародерством и разборкой чужих заброшенных домов в населенном пункте Николаевка Вторая.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От -2 до +18: кому повезет с погодой в ближайшие дни

Законы распада: как в Украине пытаются спасти человечество

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: