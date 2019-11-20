Под Киевом женщина разгромила авто полиции в отместку за подругу: фото

В Белой Церкви агрессивно настроенная женщина швырнула камень в авто полиции.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Работники полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили легковой автомобиль. Как выяснилось, за рулем была женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения. В то время, когда в отношении нее полицейские составляли админпротокол на спасение прибежала ее подруга.

Женщина вела себя вызывающе и нагло, угрожала работникам полиции, выкрикивала нецензурную брань. На замечание правоохранителей не реагировала.

Зато агрессивно настроенная женщина подняла большой камень и изо всех сил швырнула его в переднее стекло служебного автомобиля, в салоне которого оформлял админпротокол работник полиции.

Хулиганку, которая пыталась убежать, полицейские догнали и надели на нее наручники.

Правонарушительницей оказалась 36-летняя местная жительница, которая занимается предпринимательской деятельностью. Установлено, что содержание алкоголя в крови женщины составило 0,9 промилле.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице объявлено о подозрении.

Стоимость нанесенного материального ущерба, который женщина будет возмещать в судебном порядке, составляет 8,5 тысяч гривен.

Главное управление Национальной полиции в Киевской области

.Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения набросилась и побила охранника в супермаркете.