Скоро залезут в карман: появились интересные фото хлеба в Крыму

В сети заметили интересные фото хлеба из одного из супермаркетов аннексированного Севастополя.

Соответствующие снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

На полках магазинов можно заметить пакеты с хлебом на которых довольно оригинальная надпись.

"Начни новый год без долгов! Уплати земельный и транспортный налоги до 2 декабря 2019 года", - пишет на них.

"Севастополь. Царь Хлеб. Заплати налоги и ешь спокойно! Или-после уплаты всех налогов родной гавани тебе только на хлеб и хватит", - прокомментировала увиденное блогер.

Пользователи сети тоже не остались в стороне и начали шутить в комментариях.

"Пришел в магазин и справочка что все уплачено, а то батоном по мордасам - иди отсюдова скотыняка", - написал один из них.

"Напомним, ранее "Апостороф" сообщал, что в оккупированном Россией Крыму назревает новая экологическая катастрофа - начали исчезать озера.