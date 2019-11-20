RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
16:32
Привет, 1937-й год: сети взорвались шутками и фотожабами из-за принятия в России нового закона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стреляют сутки напролет: появился рассказ местных жителей о ситуации в зоне разведения сил

среда, 20 ноября 2019, 17:06
переглянути новину українською

Жители Богдановки, которая оказалась третьим населенным пунктом, где проводилось разведение сил на Донбассе, рассказали, как на самом деле все сейчас обстоит и утихли ли обстрелы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на theБабель.

"Разведение, отведение, подведение. Бахкали, бахкают и будут. Весь Донецк колотят. Что тут поменяется? Только если все закончится, только тогда поменяется. Вы говорите: "Выборы были..." Ну вот, а теперь еще землю продавать хотят, а другие говорят, что не надо продавать. Одни хотят по-своему, другие по-своему. Каждый за свое колотится. Так и тут: каждый разное хочет. Одни — одну власть, другие — другую власть, а стрелять хотят все", - рассказала местная жительница, бабушка Рая, одна из восьми человек, оставшихся в Богдановке.

А дед Федор вообще не выглядит на свои почти 90 лет, но как только начинает говорить, становится все понятно: он очень тянет слова, подбирая каждое из них, как ключи.

"Сказали нам, что будет разведение. А что оно. Куда оно. Сказали нам: "Разведение прошло". А для нас ничего не поменялось. Все равно бухкают. Как вечер начинается, и всю ночь", - поделился своим мнением он.

Практически никто из местных жителей не верит в конец войны: в их мире Россия не может проиграть или выиграть, как и Украина. Вся война для местных - постоянные декорации, к которым они уже привыкли.

"А чего выборы? Ну были выборы, нам даже бумажки не пришли. Разве тут менялась власть? В этом месте она с 80-х. Так что ни на какие выборы мы и не ходили. Уже много лет", - говорят Ирина и Виктор.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото и видео из зоны разведения сил на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средство от "усталости": как Зеленский решил бороться с фейками в медиа

Берите хорошее настроение и друзей: чего ждать в Киеве на годовщину Майдана

Зима тревоги нашей: как изменятся тарифы на отопление и горячую воду

Наступает зима, но без снега: синоптики дали суровый прогноз до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: