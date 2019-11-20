Стреляют сутки напролет: появился рассказ местных жителей о ситуации в зоне разведения сил

Жители Богдановки, которая оказалась третьим населенным пунктом, где проводилось разведение сил на Донбассе, рассказали, как на самом деле все сейчас обстоит и утихли ли обстрелы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на theБабель.

"Разведение, отведение, подведение. Бахкали, бахкают и будут. Весь Донецк колотят. Что тут поменяется? Только если все закончится, только тогда поменяется. Вы говорите: "Выборы были..." Ну вот, а теперь еще землю продавать хотят, а другие говорят, что не надо продавать. Одни хотят по-своему, другие по-своему. Каждый за свое колотится. Так и тут: каждый разное хочет. Одни — одну власть, другие — другую власть, а стрелять хотят все", - рассказала местная жительница, бабушка Рая, одна из восьми человек, оставшихся в Богдановке.

А дед Федор вообще не выглядит на свои почти 90 лет, но как только начинает говорить, становится все понятно: он очень тянет слова, подбирая каждое из них, как ключи.

"Сказали нам, что будет разведение. А что оно. Куда оно. Сказали нам: "Разведение прошло". А для нас ничего не поменялось. Все равно бухкают. Как вечер начинается, и всю ночь", - поделился своим мнением он.

Практически никто из местных жителей не верит в конец войны: в их мире Россия не может проиграть или выиграть, как и Украина. Вся война для местных - постоянные декорации, к которым они уже привыкли.

"А чего выборы? Ну были выборы, нам даже бумажки не пришли. Разве тут менялась власть? В этом месте она с 80-х. Так что ни на какие выборы мы и не ходили. Уже много лет", - говорят Ирина и Виктор.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото и видео из зоны разведения сил на Донбассе.