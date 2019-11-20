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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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21 ноября

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Зима все ближе: синоптики уточнили прогноз по Украине на 20 ноября

среда, 20 ноября 2019, 06:20
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Фото: Твиттер

Синоптики дали свежий прогноз погоды на среду, 20 ноября. По сравнению с предыдущим днем в Украине похолодает.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории Украины будет ясно и солнечно, осадки не предусматриваются.

Температура воздуха:

  • на западе Украины от +8 до +15 градусов;
  • на севере +3 ... +7 градусов;
  • на востоке 6-8 градусов тепла;
  • на юге и в Крыму от +5 до +10 градусов;
  • в центре Украины и в Киеве +4 ... +8.

Украинский гидрометеорологический центр

Ранее в сети появились фото ноябрьского снега в украинских Карпатах.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют отсутствие снегопада в Украине 31 декабря.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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