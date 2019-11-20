Зима все ближе: синоптики уточнили прогноз по Украине на 20 ноября

Синоптики дали свежий прогноз погоды на среду, 20 ноября. По сравнению с предыдущим днем в Украине похолодает.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей территории Украины будет ясно и солнечно, осадки не предусматриваются.
Температура воздуха:
- на западе Украины от +8 до +15 градусов;
- на севере +3 ... +7 градусов;
- на востоке 6-8 градусов тепла;
- на юге и в Крыму от +5 до +10 градусов;
- в центре Украины и в Киеве +4 ... +8.
Ранее в сети появились фото ноябрьского снега в украинских Карпатах.
Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют отсутствие снегопада в Украине 31 декабря.