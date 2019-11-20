Зима все ближе: синоптики уточнили прогноз по Украине на 20 ноября

Синоптики дали свежий прогноз погоды на среду, 20 ноября. По сравнению с предыдущим днем в Украине похолодает.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории Украины будет ясно и солнечно, осадки не предусматриваются.

Температура воздуха:

на западе Украины от +8 до +15 градусов;

на севере +3 ... +7 градусов;

на востоке 6-8 градусов тепла;

на юге и в Крыму от +5 до +10 градусов;

в центре Украины и в Киеве +4 ... +8.

Украинский гидрометеорологический центр

Ранее в сети появились фото ноябрьского снега в украинских Карпатах.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют отсутствие снегопада в Украине 31 декабря.