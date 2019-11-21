Появилась меткая фотожаба на скандал с судимостью "слуги народа" за педофилию

В сети показали свежую фотожабу, созданную на тему скандала с судимостью нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней.

Новую работу опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

На этот раз депутата изобразили в виде героя известной киноленты "Кавказская пленница". Также вместе с Иванисовым высмеяли еще двух нардепов от "Слуги народа", которые недавно оказались в центре внимания.

Так, в роли "Билетера" представлен Юрий Корявченцев, который раздавал в Раде билеты на выступление студии "Квартал 95". Также на фотожабе присутствует "Эротоман" - нардеп Богдан Яременко, оказавшийся в центре скандала из-за интимных переписок в Раде.

Напомним, что в ГПУ неожиданно опровергли информацию о судимости Иванисова.