Привет, 1937-й год: сети взорвались шутками и фотожабами из-за принятия в России нового закона

В сети высмеяли принятый в России закон о признании любых людей "иностранными агентами".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Медуза".

За такой законопроект проголосовали 311 российских депутатов Госдумы. Никто из присутствующих не отдал свой голос "против". Лишь четверо политиков воздержались от голосования.

Однако народ этот закон воодушевил не так. В сети после его принятия начали публиковать множество шуток и комментировать его.

Как сообщал "Апостроф", известный художник Сергей Елкин отреагировал карикатурой на решение Государственной думы России, которая приняла поправки к резонансному закону об иностранных агентах.

Напомним, с 1 ноября в России вступили в силу большая часть положений в так называемом законе о "российском суверенном интернете", пользователи сетей начали делиться шутками по этому поводу.