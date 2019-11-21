В Украину еще придет потепление: синоптик назвала дату

В пятницу, 22 ноября, в Украине будет холодно и ветрено, но вскоре ожидается потепление.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Ночью ожидается -1...-7 градусов, на Востоке -5...-12 градусов, на Западе около нуля, а на Закарпатье до +6 градусов.

22 ноября днем в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на востоке местами до 5 градусов мороза, на Западе +1...+5 градусов, на Закарпатье до +10 градусов.

"Осадков не будет - антициклон, разве что какая-то противная морось. Ветер удержится сильным, особенно на юго-востоке. Приазовья - очень осторожно!", - написала Диденко.

В Киеве в пятницу ночью обещают -4...-7 градусов, днем около нуля. 21 ноября вечером около -4...-5 градусов. Сильный восточный ветер. Осадки существенные маловероятны.

Потепление, относительное, с осадками, ориентировочно предполагается с 28-го ноября.

Как сообщал "Апостроф", в Украине уже показали заснеженную территорию в горах Карпат.