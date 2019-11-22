Крушение танкера под Одессой: возможна экологическая катастрофа

Кораблекрушение танкера "Делфи", который 22 ноября сел на мель близ Одессы , может спровоцировать экологическое бедствие - допустимое содержание нефти в акватории аварии уже превышено в несколько раз.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско -Черноморского округа осуществлен выезд и проведен отбор проб вод на месте нахождения подтопленного танкера и передано в отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции. В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии", - написал Фирсов.

Сейчас на месте аварии работают специалисты Государственной экологической инспекции. Они делают дополнительные замеры и берут необходимые пробы, чтобы мониторить уровень загрязнения воды. Уже начали рассчитывать ущерб, нанесенный окружающей среде. В дальнейшем будут обращаться к владельцу танкера за возмещением убытков.

"Апостроф" ранее сообщал, что танкер под молдавским флагом сел на мель близ Одессы . Из-за шторма к нему долгое время не могли подойти спасательные катера. В конце концов, всех трех членов экипажа доставили на материк.