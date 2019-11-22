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Симпатии к Украине опаснее, чем к маньяку: знаменитый режиссер рассказал, что происходит с людьми в России

пятница, 22 ноября 2019, 10:08
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Российский документалист Виталий Манский, родившийся во Львове, рассказал как в России относятся к Украине и почему симпатия опасна.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Українська правда".

"Думаю, диапазон ощущений широкий. Самое позитивное – это такая жалость по отношению к Украине: "Как же так? Что ж вы оступились?! Что ж вы поддались, кто ж вас сбил с пути истинного? Что же с вами эти фашисты делают? Что ж вы, миленькие, родные?!". Вот это самый позитивный блок. Дальше стрелка опускается к риторике федеральных каналов, которые, конечно же, Украину не щадят, и украинцев заодно" - считает он.

Манский обратил внимание на то, что в России все же есть люди, которые сквозь пропаганду смогли сохранить трезвость ума.

"Такие остались. И это, конечно, очень зависит от объема личности человека. Как правило, это люди глубинного образования, глубинного воспитания. Не буду называть их имена, хотя среди них есть и очень известные люди. Сейчас симпатия к Украине является таким очень токсичным для человека, для его бизнеса, карьеры. И симпатии к Украине более опасны в прикладной жизни, чем симпатии к педофилам, расчленителям человеческих тел и прочим изуверам", - рассказал режиссер.

По его словам, менее опасно симпатизировать падшему человеку, чем проявлять симпатию к современной Украине.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что президент России Владимир Путин теряет свои рейтинги среди россиян. Потерю симпатий у россиян президента Путина изобразил известный художник Сергей Елкин.

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