Годовщина Голодомора: как чествовали память жертв трагедии в Крыму

В субботу, 23 ноября, в оккупированном Россией Крыму почтили память погибших во время Голодомора.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Крым.Реалии".

Траурную панихиду провели в кафедральном соборе Владимира и Ольги в Симферополе прихожане ПЦУ.

"Сегодня вся Украина чтит память жертв Голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата дня Голодомора в Украине. Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями которые напоминают те трагические события, вспоминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой - укрепили нашу нацию сегодня, потому что память про те события не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня", - сказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

По его словам, "очень важно помнить к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой только всемирная власть, всемирное управление".

"Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций, и теорий не может жертвовать людьми", - сказал архиепископ Климент.

В Украине 23 ноября отмечают День памяти жертв голодоморов. В этот день на всей территории страны состоятся поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу", также в заведениях культуры и учебы запланированы тематические выставки, показы фильмов.

Как сообщал "Апостроф", историк назвал лучшие фильмы и книги о Голодоморе.