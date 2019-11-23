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Под Львовом два буса с пассажирами попали в смертельное ДТП: фото

суббота, 23 ноября 2019, 12:31
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23 ноября в 2:45 ночи на автодороге Киев - Чоп произошло смертельное столкновение - водитель автопоезда Renault протаранил два микроавтобуса Renault Trafic.

О ДТП сообщает полиция Львовской области на странице в Facebook.

Авария произошла между селами Любинцы и Горное в Стрыйском районе. 49-летний иностранец, который был за рулем автопоезда, не справился с управлением. Во время столкновения пострадали водители микроавтобусов - 48-летний житель Закарпатья и 45-летний житель города Ровно.

46-летняя жительница Ровно - пассажирка одного из бусов - от полученных травм скончалась на месте. Шесть пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, с телесными повреждениями были госпитализированы.

Водителя автопоезда задержали. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством. Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как информировал "Апостроф", 22 ноября смертельное автопроисшествие произошло в Броварском районе в селе Семиполки. Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые решили перебежать дорогу. В результате аварии оба пешехода погибли мгновенно.

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