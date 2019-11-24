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Детей учат убивать: сеть ужаснули свежие фото "тренировок" в Крыму

воскресенье, 24 ноября 2019, 19:19
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Фото: Анатолий Штефан "Штирлиц"\Telegram

Украинский офицер Анатолий Штефан показал, чему учат детей в аннексированном Крыму.

Соответствующие фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Оккупированная Евпатория... До прихода "русских асВабадителей" дети в выходные посещали различные концерты, тематические кружки и кинотеатр. Сейчас тренируются заходить в помещение группой лиц", - написал он.

По его словам, это ничто иное, как жестокое зомбирование.

"Агрессивная пропаганда, на которую мировые детские защитные организации закрывают глаза..." – добавил офицер.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в "Артеке" в аннексированном Крыму российские оккупанты устроили шоу для детей, использовав сюжет трагедии в Беслане, которая произошла 15 лет назад.

Кроме того, в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели мероприятие с участием детей с инсценировкой убийства.

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