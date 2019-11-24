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Гнутся заборы и падают столбы: появились новые фото и видео стихийного бедствия в Крыму

воскресенье, 24 ноября 2019, 22:43
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Фото: Kerch.FM

В субботу, 23 ноября, аннексированную Россией Керчь накрыл сильный шторм, который ранее едва не снес машины на Керченском мосту.

Соответствующие фото и видео опубликовало издание Kerch.FM.

"Волны доходят до подпорной стенки, а местами и дальше. Рядом с памятником десантникам сгнил и упал металлический столб. К нему ведут электрические провода", - пишет издание.

Шторм в Керчи
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Шторм в Керчи
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Шторм в Керчи
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Шторм в Керчи
1 / 1
Шторм в Керчи
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Шторм в Керчи
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Ветер был настолько сильным, что людям приходилось прятаться по домам. Шторм ломал деревья, разрывал трубы, провода и даже гнул заборы.

Последствия страшного шторма хорошо видно на набережной Керчи, которая на половину ушла под воду.

Как сообщал "Апостроф", украинское побережье, в том числе и популярный курорт Кирилловка, изнемогают от шторма. По словам очевидцев, ветер 22 ноября был настолько сильный, что не давал открыть двери в машине.

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