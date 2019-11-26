Боевики пытаются прорваться: видео с передовой и рассказ бойцов ВСУ

Вблизи поселка Крымское Луганской области боевики атаковали позиции украинских военных.

Детали в репортаже сообщил "5 канал".

Оккупанты открывали огонь 6 раз. Использовали не только стрелковое оружие, но и запрещены минского соглашениями минометы. Стреляли из РПГ и стрелкового оружия. АК, АКМ, короткими очередями.

На опорные пункты ВСУ также пытались прорваться 5 диверсантов. Были вооружены стрелковым оружием и гранатометами.

"Я не думаю, что они идут мириться. Они хотят отвоевать наши позиции. И наша обязанность их защищать. Потому что это грозит нам. Нашей стране", - говорит военный Андрей.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 23 ноября на территории 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ в оккупированном Донецке взорвались боеприпасы.