На большее не способны: всю суть России высмеяли меткой карикатурой

В сети активно обсуждают очередную "победу" России. На этот раз высмеяли тот факт, что Россия тратит невероятные средства на танки и войны, в то время как другие государства достигают прогресса в разных отраслях.

По этому случаю в сети опубликовали карикатуру.

На картинке изображен российский танк и современный автомобиль. При этом из танка идет дым, что говорит о его "качестве".

Напомним, что в сети показали заброшенные захоронения безымянных боевиков ДНР, которые находятся на кладбище под Славянском Донецкой области.

Также "Апостроф" сообщал, что на Барабашовском рынке в Харькове местные жители обнаружили в продаже торт "Шахтерский", который был изготовлен в оккупированном Луганске, что возмутило сеть.