На Донбассе взорвался склад с оружием боевиков: интересные подробности

23 ноября на территории 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ в оккупированном Донецке взорвались боеприпасы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"Командование противника пытается всячески скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейковых видеоматериала о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня", - сказал Гуцуляк.

Спикер добавил, что взрыв произошел из-за халатности личного состава - российские кадровики и их наемники не соблюдались правила пожарной безопасности.

"Апостроф" уже сообщал о том, как военная техника и боеприпасы из России попадают на оккупированный Донбасс. В начале осени в сети опубликовали видео доставки на оккупированную территорию Украины военной техники из России в 2014 году.