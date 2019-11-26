Появились свежие данные о состояние Кулебы и его детей после страшного ДТП под Киевом

Старший сын детского омбудсмена Николая Кулебы, который со своей семьей попал в серьезное ДТП в Киевской области 24 ноября, продолжает оставаться в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил на брифинге главврач КП "Феофания" Игорь Семенов, передает УНН.

Семенов отметил, что на данные момент хирургических вмешательств не планируется, однако их нельзя исключить в будущем.

"Только что закончился консилиум с участием двух специалистов ... Состояние (сына - ред.) остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные меры для того, чтобы уменьшить болевой синдром, предотвратить возникновение определенных осложнений со стороны головного мозга, это самое сложное и самое важное, что есть на сегодня. Также есть травма грудной клетки, брюшной полости, но там все более-менее стабильно", - рассказал Семенов.

На вопрос журналиста остается ли сын в коме Семенов ответил: "Да, условно говоря, он находится в медикаментозной коме, которая необходима в данной ситуации, это лечебный процесс".

У самого уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы – закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.

"Такая травма грудной клетки является одной из самых болезненных в раннем периоде травм", - рассказал заместитель главного врача КБ "Феофания" Андрей Строкань.

Как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 24 ноября, в Чабанах Киевской области уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями - старшим Тимофеем и младшим Елисеем - попал в жуткое ДТП.