Суд принял решение по Садовому

В среду, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для мэра Львова Андрея Садового.

Его отпустили под залог в размере 1 млн 56 тысяч 500 гривен.

Перед заседанием Садовой высказывал надежду, что суд откажет прокуратуре в каком-либо обеспечении по делу в его отношении.

"Оно не имеет под собой никакого смысла. Чтобы вы поняли, этому делу уже где-то три с половиной года и буквально несколько месяцев назад коллеги из НАБУ говорили, что это бесперспективно – они понимают, что это был заказной процесс, не дать Садовому построить во Львове мощный индустриальный парк. А то, что сейчас – очевидно, что по накатанной идет, или кто-то это использует", - рассказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что сторона обвинения намерена ходатайствовать о залоге для Садового в размере 50 млн гривень.

На самом заседании мэр Киева Виталий Кличко заявил, что согласен взять своего львовского коллегу на поруки.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.