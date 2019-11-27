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В Украине торгуют носками с цитатой Зеленского: опубликованы фото

среда, 27 ноября 2019, 22:45
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В Житомире придумали и запустили в продажу зеленые носки с цитатой президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает телеканал ВВС.

На тканевом изделии написали слова гаранта: "Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?". Эту фразу он произнес еще летом, обратившись к секретарю Бориспольского городского совета Ярослава Годунко.

Стоимость одной такой пары носков - 40 гривен. Это немного дороже, чем другой ассортимент украинского производства в магазине, который заказал разработку.

Впрочем, разницу в цене продавцы объясняют не эксклюзивностью партии, а лучшим качеством носков.

В магазине отметили, что не рассчитывали на большой ажиотаж вокруг своей продукции. Это уже не первый принт на носках, который производители выполняют по заказу магазина. Ранее в продаже были товары с молодежным сленгом.

Как рассказала продавец Анна, идея сделать носки с фразой президента возникла спонтанно - в разговоре в коллективе.

"Сидели с девушками, шутили. И кто-то сказал: а давайте сделаем такие носки. И все. Можно, пожалуй, уже и заказывать с фразой "Я не лох!", - сказала она.

Сейчас носки почти раскупили, но в магазин уже поступила новая партия от производителя и заказать их можно будет в ближайшее время на сайте магазина. Заказ на доставку в другие города принимают по телефону.

У покупателей носки, которые поступили в продажу несколько месяцев назад, вызвали разную реакцию: одни шутят и смеются, другие сразу покупают, третьи - наотрез отказываются.

"Те, кто против Зеленского, не берут. Приходила одна девушка, хотела именно зеленые носки. Я ей предложила эти, но она сказала: "У меня муж не за Зеленского". Ну, понятно, что из-за политики сейчас люди не хотят ссориться", - рассказывает Анна.

Учитывая успех зеленых носков, в магазине говорят: готовы подумать над другими высказываниями известных политиков и изготовить серию "политических" носков.

Напомним, цитата Зеленского стала "хитом" сети. Пользователи смеялись с нее, шутили и публиковали фотожабы.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали смешное видео-мультфильм с президентом Владимиром Зеленским в главной роли, который выгнал из зала во время заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка.

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