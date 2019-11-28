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ГБР озвучило результаты обысков у Зверобой: опубликовано видео

четверг, 28 ноября 2019, 18:53
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Вечером, в четверг, 28 ноября, сотрудники Государственного бюро расследований завершили обыски у волонтерки Маруси Зверобой, у нее дома были изъяты определенные "материалы", которые необходимы для следствия.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову сообщает "Главком".

Она уточнила, что обыски были санкционированы судом, соответствующие документы у детективов были с собой. Представительница бюро отказалась называть "материалы", которые были изъяты на месте обысков, при этом заявила, что дома у волонтерки найдены три единицы оружия, которое будет проверено.

"Собственно, эти обыски сейчас уже завершены. Они проходили санкционировано. Следователи получили соответствующее постановление суда. Я не могу детализировать, что именно было изъято", - заметила она.

Также она прокомментировала, почему оперативники появились дома у Зверобой в 6:30 утра.

"Обыски - это следственные действия, которые являются негласными, о них никто никогда не разглашает и не сообщает. Время их проведения согласуется со следователями и оперативными работниками. Они могут происходить совершенно в любое время суток. Это все устанавливается в рабочем порядке и не является чем-то эксклюзивным", - сказала Иванова.

В то же время сама Зверобой опубликовала видео, как следователи ГБР в ходе обыска требовали у нее мобильный телефон.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ГБР открыли производство против Маруси Зверобой и народного депутата Софии Фединой из-за их обращения в соцсетях, в котором правоохранители увидели угрозы в адрес президента Владимира Зеленского.

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