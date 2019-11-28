Надо менять философию: эксперты МЦПИ опубликовали исследование об эффективности помощи ЕС Украине

Объем финансовой помощи ЕС составляет в Украине - 6 евро на душу населения, а средний уровень в других странах - 30 евро.

Об этом говорится в исследовании Международного центра перспективных исследований.

Под финансовой помощью понимается как безвозвратная помощь, так и возвращаемая (займы): вместе за период 2014-2019 гг. Это 15 млрд евро, из них 13 млрд - займы, из которых Украина использовала лишь 5 млрд евро.

С 2021 начнется новый этап финансовых отношений между Украиной и ЕС.

В центре считают, что на этом этапе крайне важно изменить философию поддержки: перейти от преимущественно консультативной помощи и кредитования к инвестированию через структурные фонды ЕС, фонд помощи перед обретением членства в ЕС, фонд помощи странам Восточного партнерства.

Кандидат юридических наук, эксперт в области права МЦПИ Екатерина Москаленко прокомментировала исследование, и указала на актуальность проблемы увеличения помощи для Украины.

"Действительно, проблемами финансирования Украины из Европейского союза являются не только недостаточный размер полученной помощи, но и малая эффективность освоения уже полученных Украиной средств. Несмотря на это, по мнению Международного центра перспективных исследований, актуальным является вопрос увеличения финансирования ЕС Украины. Это может быть сделано путем: расширения уже существующего (через программу Interreg) доступа Украины к европейским инвестиционным и структурным фондам; принятия в ЕС политического решения о создании отдельного фонда помощи странам, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС; предоставление доступа Украины к фонду помощи странам перед обретением членства в ЕС", - указала она.

Екатерина МоскаленкоФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Следует отметить, что финансовый сектор в 2014-2019 годах не входил в стратегические направления поддержки. Общий прогресс реализации плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС по этому направлению - 19%.

В МЦПИ указывают, что именно прогресс в осуществлении реформ предоставит доступ к финансовым ресурсам ЕС.