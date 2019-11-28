RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

17:25
Организаторы Евровидения-2020 представили логотип конкурса - он составлен из флагов стран-участниц
17:24
Забыли отпустить: стало известно о жестоком произволе в колонии под Киевом
17:12
Врачи заставили Мадонну отменить концерты из-за проблем со здоровьем
16:56
Подозрение не объявляли: появилось важное уточнение по обыскам у Зверобой
16:52
Капитуляция перед Россией: ветеран АТО жестко раскритиковал Геруса за импорт электроэнергии из РФ
16:41
В сеть слили сценарий новых "Звездных войн": актер-виновник признался, что забыл его в отеле
16:35
В Киеве пьяная женщина на авто протаранила ТЦ и устроила шоу с копами: фото
16:19
Авто на скорости снесло подростка: момент жуткого ДТП в Днепре попал на видео
16:11
Получают деньги из оккупированных районов: в СМИ рассказали о семье нового прокурора Харьковской области
16:07
Надо менять философию: эксперты МЦПИ опубликовали исследование об эффективности помощи ЕС Украине
16:05
Занималась рекламой и служила в ВСУ: что известно о Зверобой, у которой прошли обыски
15:37
В Киеве разгорелся скандал с такси из-за детского автокресла: видео и реакция сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Надо менять философию: эксперты МЦПИ опубликовали исследование об эффективности помощи ЕС Украине

четверг, 28 ноября 2019, 16:07
переглянути новину українською
Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Объем финансовой помощи ЕС составляет в Украине - 6 евро на душу населения, а средний уровень в других странах - 30 евро.

Об этом говорится в исследовании Международного центра перспективных исследований.

Под финансовой помощью понимается как безвозвратная помощь, так и возвращаемая (займы): вместе за период 2014-2019 гг. Это 15 млрд евро, из них 13 млрд - займы, из которых Украина использовала лишь 5 млрд евро.

С 2021 начнется новый этап финансовых отношений между Украиной и ЕС.

В центре считают, что на этом этапе крайне важно изменить философию поддержки: перейти от преимущественно консультативной помощи и кредитования к инвестированию через структурные фонды ЕС, фонд помощи перед обретением членства в ЕС, фонд помощи странам Восточного партнерства.

Кандидат юридических наук, эксперт в области права МЦПИ Екатерина Москаленко прокомментировала исследование, и указала на актуальность проблемы увеличения помощи для Украины.

"Действительно, проблемами финансирования Украины из Европейского союза являются не только недостаточный размер полученной помощи, но и малая эффективность освоения уже полученных Украиной средств. Несмотря на это, по мнению Международного центра перспективных исследований, актуальным является вопрос увеличения финансирования ЕС Украины. Это может быть сделано путем: расширения уже существующего (через программу Interreg) доступа Украины к европейским инвестиционным и структурным фондам; принятия в ЕС политического решения о создании отдельного фонда помощи странам, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС; предоставление доступа Украины к фонду помощи странам перед обретением членства в ЕС", - указала она.

Екатерина МоскаленкоФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Следует отметить, что финансовый сектор в 2014-2019 годах не входил в стратегические направления поддержки. Общий прогресс реализации плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС по этому направлению - 19%.

В МЦПИ указывают, что именно прогресс в осуществлении реформ предоставит доступ к финансовым ресурсам ЕС.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый год со снегом и "минус" 20: синоптик рассказал, какая будет зима

Министерство гомеопатии: почему украинцев лечат бесполезными лекарствами

Подвиг разведчика: почему Эдуард Матюха может оказаться агентом Кремля

Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: