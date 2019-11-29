Принято новое решение по экс-нардепу Пашинскому: фото из зала суда

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей до 29 января.

Об этом сообщает Укринформ.

Во время заседания суда Пашинский сидел рядом со своим адвокатом Андреем Федуром.

Сторона обвинения просила продлить меру пресечения Пашинскому.

Сам Федур на заседании настаивал, что подозрение, которое составил и подписал следователь ГБР Пашинскому, сфальсифицировано.

Заседание суда

Адвокат подчеркнул, что нет никаких правовых оснований для продолжения Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей безальтернативно.

"Пашинский никогда как подозреваемый не нарушал возложенных на него обязанностей, предусмотренных статьей 42 УПК", - заявил Федур.

Несколько должностных лиц выразили желание принять Пашинского на поруки, среди которых - эксминистр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, действующие народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Величкович, екснардеп Елена Масорина и другие.

Заседание суда

Сам Пашинский убежден, что это "фейковых уголовное дело", и попросил суд отклонить ходатайство прокуроров.

"Оно (дело - ред.) рассыплется. Я не виноват в совершении преступления, и я это докажу в украинских судах, а если не получится - значит, в других", - отметил Пашинский.

Суд, в свою очередь, продлил срок содержания под стражей Пашинскому до 29 января, отказавшись отдать Пашинского на поруки.

Защитники Пашинского заявили, что будут обжаловать это решение Печерского суда.

Заседание суда

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-прокурор Генеральной прокуратуры, расследовавший данное дело, Виталий Мартыненко заявил, что обновления закрытого уголовного дела в отношении Сергея Пашинского произошло по политическим мотивам .