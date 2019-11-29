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Скрывался от наказания: новые детали про "слугу народа", осужденного за избиение человека

пятница, 29 ноября 2019, 15:25
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Бывший народный депутат Игорь Мосийчук рассказал новые детали о народном депутате от "Слуги народа" Андрея Богданце, осужденном за избиение человека.

Об этом он написал в Telegram.

"Драка, за которую судили народного депутата Андрея Богданца от "Слуги народа" состоялась 18 ноября 2014, а в АТО он был (на базе батальона) с 13 марта по 20 апреля 2015 года, то есть аж 37 дней. По сути, Богданец отсидел 37 дней на базе батальона "СИЧ" для того, чтобы, прикрывшись УБД, избежать серьезного наказания за драку. Мразота, которая прикрывается святым для миллионов украинцев", - написал Мосийчук.

Отметим, что Богданец сам сообщил в Facebook, что имеет судимость и рассказал, как это произошло. Он рассказал, что инцидент произошел в 2015 году, когда Богданец находился в отпуске. Судимость связана с конфликтом на дороге.

Как ранее сообщал "Апостроф", народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова, который оказался в центре скандала вокруг якобы наличия погашенной судимости по обвинению в изнасиловании, не вернут во фракцию.

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