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В Симферополе нарисовали герб Украины: опубликовано фото

суббота, 30 ноября 2019, 13:59
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В аннексированном Россией Крыму на заборе заметили нарисованный герб Украины.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Такой рисунок увидели в оккупированном Симферополе. Это говорит о том, что люди, которые там живут, еще считают себя украинцами. Они всячески пытаются показать, что не смотря на аннексию полуострова РФ, что все же он украинский, как и его жители.

Блогер написала в сети: "Можно высмотреть в Симферополе". Она также опубликовала фотографию.

Напомним, в Крыму часто можно увидеть украинскую символику. Некоторые несогласны с аннексией и всячески это показывают. Там вывешивают флаги Украины или устраивают соответствующие акции.

Как сообщал "Апостроф", 23 августа в оккупированной Алуште неизвестные вывесили флаг Украины.

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