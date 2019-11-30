В Симферополе нарисовали герб Украины: опубликовано фото

В аннексированном Россией Крыму на заборе заметили нарисованный герб Украины.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Такой рисунок увидели в оккупированном Симферополе. Это говорит о том, что люди, которые там живут, еще считают себя украинцами. Они всячески пытаются показать, что не смотря на аннексию полуострова РФ, что все же он украинский, как и его жители.

Блогер написала в сети: "Можно высмотреть в Симферополе". Она также опубликовала фотографию.

Напомним, в Крыму часто можно увидеть украинскую символику. Некоторые несогласны с аннексией и всячески это показывают. Там вывешивают флаги Украины или устраивают соответствующие акции.

Как сообщал "Апостроф", 23 августа в оккупированной Алуште неизвестные вывесили флаг Украины.