Страшилка для полных людей: ученые выявили связь ширины талии со слабоумием

Объем талии больше 85 см для женщин или 90 см для мужчин может нести в себе риски развития слабоумия.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на ученых Корейского университета в Сеуле, риск развития слабоумия зависит конкретно от ширины талии, а не от индекса массы тела.

В исследовании приняли участие 870 тысяч человек по всему миру. Во время опытов сравнивали размер талии и заболеваемость деменцией после 65 лет.

Как показали результаты опытов, существует закономерность: чем больше размер талии, тем больше риск развития слабоумия.

Как говорят ученые, за размер талии отвечает брюшной висцеральный жир, который накапливается между внутренними органами. При этом специалисты не смогли ответить на вопрос о том, как именно связаны наличие данного жира и риск развития слабоумия. Ученые не исключают, что процесс происходит косвенно.

При этом ожирение приводит к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, а те вызывают деменцию.

Особенно верны результаты опытов оказались для пожилых людей, чей вес может остаться прежним, даже при потере мышц из-за старения.

Напомним, что многие считают, что никотин является причиной развития различных болезней – от сердечно-сосудистых до онкологии.