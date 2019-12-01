Могут пристрелить: известный российский юморист взбудоражил сеть сравнением Украины и России, видео

Российский юморист Максим Галкин сравнил Украину и РФ, рассказав страшные детали о своей стране.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Юморист высмеял скандал с собственным выступлением в Новосибирске, в котором критиковал российское телевидение. По его словам, там постоянно говорят об Украине. Также он посмеялся над президентом РФ.

Нынешний концерт в Кремлевском дворце Галкин начал с того, что такой популярности, как после публикации новосибирского видео в сети, еще не имел. И порадовался, что люди серьезно его начали поддерживать как вероятного кандидата в президенты России.

"Приятно, что люди думают, что они еще что-то решают на выборах", - пошутил Галкин.

Также шоумен иронизировал, что после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского, имеет повышенное внимание со стороны власть имущих.

"С тех пор, как выбрали Зеленского, наша власть начала на меня совсем по-другому смотреть", - смеется Галкин.

И тут же успокаивает своих "конкурентов": "Хочу сразу заявить – торжественно обещаю, что я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации. Поэтому сразу хочу заявить, что все, что я буду говорить на концерте – это "хиханьки-хаханьки"".

Тем временем пользователи сети прокомментировали шутки Галкина про Россию и ее сравнение с Украиной.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент страны-агрессора РФ Владимир Путин испытывает раздражение в связи с избранием президентом Украины Владимира Зеленского, поскольку считает его недостаточно компетентным в политике, а само волеизъявление украинцев воспринимает как оскорбление.