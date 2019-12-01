Почти полсотни украинцев застряли в аэропорту Берлина: всплыли скандальные подробности

В воскресенье, 1 декабря, в аэропорту Берлина (Германия) "Шенефельд" застряли почти полсотни граждан Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство "Укринформ".

Люди не смогли вылететь своим рейсом на родину из-за больших очередей на паспортном контроле. Это, в частности, пассажиры трех рейсов - "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair, "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

"Пассажиры начали звонить в посольство, рассказывать, что в целом 49 граждан не попали на рейсы, несмотря на то, что приехали за 2 часа до вылета", - отметили в консульском отделе.

Диппредставительство немедленно связалось с полицией аэропорта, которая подтвердила факты вылета нескольких рейсов в определенный промежуток времени в воскресенье без части пассажиров, которые приобрели билеты. Речь идет не только о гражданах Украины и не только о рейсах в Украину.

Руководство аэропорта утверждает, что пассажиры поздно пришли на посадку из-за опоздания на паспортном пограничном контроле.

Авиакомпании приняли решение не ждать пассажиров, поскольку это грозит им большими штрафами, лоукостеры должны четко соблюдать график. В случае нарушения этого требования авиакомпаниям могут вообще запретить полеты с данного аэропорта.

Сейчас перевозчики пытаются решить вопрос отправки пассажиров другими маршрутами или в другой день.

В свою очередь руководство "Шенефельда" и дипломаты советуют пассажирам прибывать в аэропорт заранее, ведь прибытия за 2 часа до вылета не всегда позволяет пройти паспортный контроль. Усилением мер безопасности, а также большая плотность рейсов значительно увеличивает время прохождения на посадку.

Как сообщал "Апостроф", 28 ноября туманная погода повлекла отмену и задержку ряда рейсов в расписании Международного аэропорта "Харьков".