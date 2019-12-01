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Под Ивано-Франковском олень провалился под лед: сеть растрогали кадры его спасения

воскресенье, 01 декабря 2019, 12:29
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Фото: Facebook

В Ивано-Франковской области неравнодушные рыбаки вместе с спасателями помогли оленю, который попал в беду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Животное, которое провалилось под лед на водоеме, заметили люди, которые пришли на рыбалку. Они вызвали на место спасателей, чтобы помочь олень выбраться с ловушки. Так, сотрудники ГСЧС, ФГ "Эко Хаус" и рыбаки принялись за работу.

Чтобы извлечь оленя со льда, животное сначала пришлось усыпить инъекцией снотворного. После этого его удалось вытащить и доставить на берег.

"Реабилитацию после ледяного купания олень будет проходить в ФГ "Эко Хаус"", - написали в пресс-службе.

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