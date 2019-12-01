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Синоптики дали прогноз на первый день зимы: карта погоды

воскресенье, 01 декабря 2019, 06:28
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Фото: Facebook

В воскресенье, 1 декабря, в Украине будет небольшой мороз, а осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Теплее всего будет на Юге страны, там столбики термометров покажут днем +3...+5 градусов. Также 0 градусов обещают на Западе. Небольшой "минус" будет на остальной территории.

Ночью температура воздуха упадет до -4...-1 градуса. Осадков 1 декабря не прогнозируют, а наоборот - солнечно и сухо. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Напомним, с середины декабря и до конца месяца ожидаются серьезные морозы, а также снегопады.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Новый год в Украине будет снежная погода с небольшими морозами.

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