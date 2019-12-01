В России загорелся автобус с десятками людей: опубликовано жуткое видео

В России рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Кронштадт, сгорел в районе поселка Ольгино (Приморский район Санкт-Петербурга).

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.





"Моторный отсек автобуса задымил в 12.21, в это время внутри находились около 50 человек. Водитель съехал на обочину неподалёку от 45-го дома по Приморскому шоссе и помог пассажирам выйти", - цитируют российские СМИ сообщение ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.





По предварительным данным, у рейсового автобуса загорелся двигатель, до прибытия пожарных он сгорел дотла. Пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 декабря, на Забайкалье (Российская Федерация) в жуткой аварии пострадали пассажиры автобуса Сретенск-Чита, который упал с моста в реку в Куэнгу.