Ни одного обстрела: стало известно о неожиданной "тишине" на Донбассе

В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Неожиданное затишье на фронте в понедельник, 2 декабря, позволило сделать передышку украинским бойцам. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили при этом в пресс-центре ООС.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе при выполнении боевого задания погибли два украинских бойца. Погибшими оказались бойцы спецподразделения Центра специальных операций СБУ подполковник Дмитрий Каплунов и подполковник Денис Волочаев.