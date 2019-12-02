Обвиняли в "убийствах" русских: появился подробный рассказ ветерана АТО о задержании в Польше

Причиной задержания по запросу Российской Федерации на польском пограничном пункте Дорогуск участника войны на Донбассе и известного активиста Игоря Мазура "Тополи" стали обвинения в том, что он вместе с Арсением Яценюком, Олегом Тягнибоком и Юрием Шухевичем в 1995 году "убивал русских солдат".

О подробностях задержания и предъявленных ему обвинений ветеран АТО рассказал "Апострофу".

По словам Игоря Мазура, раньше у него уже возникали трудности с пересечением польской границы из-за того, что он был внесен в список SIS (Schengen Information System — "Апостроф") как лицо, которому не желательно пребывание в ЕС из-за того, что он якобы принадлежат к экстремистским организациям.

"Тогда меня не пустили, потому что немцы подали на меня, как на экстремиста. Я тогда пришел выяснять ситуацию в польское посольство. Выяснилось, что немцы внесли меня в список с подачи русских, за то, что УНСО и "Правый сектор" считаются в РФ экстремистскими организациями. В этот список также включены Сергей Стерненко (глава одесской ячейки "Правого сектора" в 2014-2017 году. - "Апостроф") и другие ребята", - рассказал "Тополя".

Во время последнего задержания Игорь Мазур считал, что опять возникла та же проблема и ему придется возвращаться в Украину. Хотя к тому времени по просьбе польской стороны он уже не фигурировал в этом списке и даже имел польскую визу в биометрическом паспорте. Однако, на таможне его задержали, позволив совершить звонок адвокату.

"Как оказалось, представление было чисто от российского Интерпола, в обход международного. Я спрашиваю, а разве так можно? Говорят, если в компьютере есть, значит можно", - вспоминал задержанный на границе ветеран АТО.

После выполнения формальной процедуры задержания Россия должна была в течение 7 дней передать польской стороне документы, подтверждающие, что Игорь Мазур совершил преступления. Но даже через 10 дней таких документов не было.

По словам Игоря Мазура, обвинения россиян базируются на показаниях Александра Малофеева (член УНА-УНСО, которого признали виновным в России - "Апостроф").

"Он наговорил о том, как я убивал, как Карпюк убивал, как Яценюк убивал, как Тягнибок убивал, как Ярош убивал. Все это легло в основу уголовного дела. Сначала в деле фигурировал даже Юрий Шухевич. Слепой Юрий Шухевич тоже "убивал" русских солдат... Также в убийствах обвинялся председатель исполкома УНА-УНСО Ярослав Лагнюк, которому в 1995 году было 3,5 года", - рассказал "Тополя".

Игорь Мазур сообщил об откровенных фальсификациях, которыми пользовались российские представители Интерпола.

"Россияне взяли нашу фотографию из Грузии, моего товарища Влада Мирончука нарисовали стрелочку и подписали - "Яценюк". Меня на этом фото не было, поэтому они нарисовали стрелочку на самого высокого и подписали ее - "Мазур". Самым высоким оказался Николай Березовой, муж Татьяны Чорновил, который погиб в Иловайске. На первой странице российского документа виден крест УНСО, а сверху написано - "Конгресс украинских националистов". Эти дебилы даже сфальсифицировать нормально дело не могут. Детей делают террористами, а Яценюка сделали моим подчиненным, поскольку, по их версии, я и Бобрович (Валерий Бобрович, руководитель Главного штаба УНСО - "Апостроф") были командирами и мне подчинялись два брата Тягнибоки, Ярош и маленький Ярик Лагнюк. Раньше были сыновья полка, а теперь получается, что у нас детский сад был в подчинении", - удивлялся ветеран АТО.

Подробнее о лживых обвинениях известного украинского активиста и ветерана АТО читайте в материале "Апострофа": Меня обвиняют в том, что мы пытали русских солдат - Игорь Мазур