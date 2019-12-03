Разбудили дочь и соседей: чиновница НБУ рассказала о ночной провокации под ее домом

Ночью и рано утром во вторник, 3 декабря, группа неизвестных с громкоговорителем устроила провокацию под домом первого заместителя председателя Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, они разбудили соседей и дочь чиновницы.

Об этом сама она рассказала в Facebook.

По словам Рожковой, провокаторы бежали, когда на место была вызвана полиция.

"Группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома", - отметила она.

Также чиновница Нацбанка рассказала о нападении тех же активистов на дом семьи руководителя регулятора Смолия. По ее словам, журналисты канала "1+1" также принимали участие в провокациях.

"Вчера в поселке под Киевом, где живет глава НБУ Яков Смолий началась акция протеста тех же людей, что и стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, по месту жительства дочери Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа "1+1", - добавила Рожкова.

Первый заместитель председателя НБУ отметила, что таким образом "некоторые олигархи" пытаются запугать и установить контроль над государственным регулятором.

"К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время", - отметила она.