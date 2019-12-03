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Стало известно о задержании в ЕС беглого экс-депутата Рады

вторник, 03 декабря 2019, 17:47
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Стало известно, что немецкие правоохранители 29 ноября задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Схемы".

Онищенко задержали по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По процедуре дальше немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна.

В ожидании назначения суда сам Онищенко находится под стражей.

Адвокат бывшего депутата Олег Ищенко в комментарии ответил, что не готов комментировать информацию о задержании бывшего депутата.

Чем сейчас завершится уголовное производство против Александра Онищенко, неизвестно. Зато раньше "Апостроф" опубликовал материал, в котором вспомнил о 10 провальных уголовных делах против украинских политиков

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