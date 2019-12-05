Украина нашла замену боевикам на переговорах в Минске

У президента Зеленского будут продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО, которые "представляют Донбасс" в составе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой" напомнил, что Минские договоренности, которые должны выполнить Украина и Россия для урегулирования конфликта на Донбассе, предусматривают консультации с "представителями территорий".

"Раньше на этих территориях (в Донецкой и Луганской областях. - "Апостроф") жило 6 млн. человек сейчас (в ОРДЛО) осталось 1,5 миллиона. Другие уехали", - подчеркнул он, добавив, что многие переселенцы живут на подконтрольной территории Украины.

По мнению Киева, должны быть внесены изменения в ТКГ таким образом, чтобы отразить позицию переселенцев.

"Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость - то есть имеют юридическую привязку относительно того, что они могут представлять эти территории", - пояснил он.

Он сообщил, что это новая идея, и не стал уточнять, обсуждалась ли она с другими участниками ТКГ.

"Мы хотим, чтобы это были люди хорошо известны на Донбассе", - рассказал Ермак.

Как сообщал "Апостроф", в ходе встречи в "нормандском формате" 9 декабря Россия планирует призвать украинское руководство к переговорам с представителями боевиков Донбасса, что может привести к их признанию Украиной.